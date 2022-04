Napoli – Roma: 1-1. Sogno scudetto definitivamente svanito, ma Champions in cassaforte

Un gol di El Shaarawi al 91’ spegne definitivamente i sogni scudetto del Napoli, in vantaggio per 80 minuti grazie ad un rigore di Insigne all’11’. Partita dai due volti con un primo tempo di marca azzurra, chiuso però col minimo vantaggio. Nella ripresa partita meglio giocata dalla Roma, che raggiunge il meritato pareggio in pieno recupero. Il Napoli nella ripresa ha accusato un calo fisico che ha praticamente consegnato la gara agli uomini di Mourinho, più volte vicini al pareggio prima del definitivo sigillo di El Shaarawi.

La gara di oggi, se da un lato consegna lo scudetto alla città di Milano, dall’altro consente al Napoli, nella corsa Champions, di mantenere +9 sui giallorossi, oggi quinti, con soli 15 punti in palio.

Tabellino

Napoli- Roma : 1-1 (pt 1-0)

NAPOLI: Meret, Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Lobotka (57′ Zielinski), Fabian Ruiz (68’Demme), Lozano (68′ Elmas), Osimhen (83′ Mertens), Insigne (83′ Juan Jesus). All. Spalletti

ROMA: Rui Patricio, Mancini (84′ Carles Perez), Smalling, Ibanez, Karsdorp, Sergio Oliveira (75′ Veretout), Cristante (46′ Mkhitarian), Pellegrini, Zalewski (75′ El Shaarawi), Zaniolo (86’Afena), Abraham. All. Mourinho

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Marcatori: 11′ L. Insigne, 90’+1′ El Shaarawy

Note: ammoniti Koulibaly, Zanoli, Lozano, Insigne, Zaniolo