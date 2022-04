Napoli – Roma 1-1, le pagelle: bene Lozano e Insigne, pesa l’uscita di Lobotka

MERET 6: Bravo e coraggioso nelle uscite, soprattutto su Zaniolo. Graziato su un paio di colpi di testa, nessuna colpa sul pari giallorosso. Reattivo

ZANOLI 5,5: meno propositivo rispetto alle precedenti uscite. In fase difensiva nel complesso non sfigura ma non dà molte garanzie. Timido

RRAHMANI 5,5: meno solido rispetto ai suoi livelli, soffre la profondità di Abraham. Molti errori anche in uscita e nell’impostazione da dietro. Rimandato

KOULIBALY 5,5: qualche buona chiusura ma anche diverse sbavature. Un intervento ingenuo gli costa il giallo e la squalifica per Empoli. Sbadato

MARIO RUI 6: gran salvataggio su Pellegrini evitando un gol praticamente fatto. Gioca una gara attenta e abbastanza propositiva dopo i disastri di domenica scorsa. Riabilitato

ANGUISSA 6: finché regge fisicamente spadroneggia in mediana. Nella ripresa cala vistosamente facendo fatica a gestire palla. Luci e ombre

LOBOTKA 6,5: gestisce il pallone con grande maestria favorendo le transizioni azzurre. Quando è costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare il Napoli perde la bussola. Indispensabile (dal 57′ ZIELINSKI 5,5: ha un paio di occasioni dal limite per chiudere la gara, ma non ne approfitta. Nel complesso non riesce a dare la sterzata definitiva ad una partita che andava gestita meglio. Poco lucido)

FABIAN RUIZ 5,5: alterna qualche buona giocata al passaggio corto, finisce per fare il lavoro di Lobotka perdendo lucidità nel costruire gioco. Discontinuo (dal 68′ DEMME 6: ha le caratteristiche più appropriate per sopperire all’uscita di Lobotka, nel complesso non demerita mettendoci il solito impegno. Generoso)

LOZANO 6,5: apre la difesa giallorossa dando profondità. Si procura il rigore, sempre pericoloso fino a quando resta in campo. Effervescente (dal 68′ ELMAS 5,5: entra in una fase delicata del match e a differenza delle precedenti gare non riesce ad incidere. Trova pochi varchi. Ingabbiato)

OSIMHEN 6: non ottiene molti palloni giocabili. Fa a sportellate e combatte, tiene sempre in apprensione la retroguardia ospite anche se non crea molto. Vivace (dall’83’ MERTENS s.v.)

INSIGNE 6,5: molto più ispirato ed in partita a differenza delle scorse gare, innesca spesso Lozano con le sue sventagliate. Trasforma il rigore che aveva spianato la strada agli azzurri. Ficcante (dall’83’ JUAN JESUS s.v.)