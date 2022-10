Napoli – Raspadori: ‘Bisogna resettare la gara di Amsterdam. Domani grande occasione per consolidare la classifica del girone’

“La partita di andata è ormai passata, c’è da resettare perché domani ci sarà un avversario che sarà determinatissimo e aggressivo alla ricerca di un risultato positivo”. Giacomo Raspadori parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Ajax al Maradona.

“Abbiamo il favore del pubblico che è sempre una forza in più, sappiamo quanto conta la spinta dei nostri tifosi. La nostra dovrà essere una prestazione di qualità e bisogna tenere sempre alte l’intensità perché domani sarà una gara differente da quella di Amsterdam”

“E’ una grande occasione per continuare ad alimentare i risultati e l’entusiasmo. Possiamo fare strada in Champions e un risultato utile darebbe una grande spinta al discorso qualificazione.

“Sicuramente il nostro percorso sta andando alla grande. Quello che bisogna fare è elevare il livello di competitività col tempo. Abbiamo voglia e ambizione e dobbiamo avere il necessario coraggio per migliorarci e imporre il nostro gioco”.

Spalletti ti sta schierando sempre titolare nelle ultime gare:

“Avere la fiducia del mister è un aspetto molto importante per me. Questo è stato per me fondamentale, io principalmente gioco per i miei compagni e questo aspetto tattico credo sia apprezzato da tutti“

Come viene vissuta da voi attaccanti la prospettiva di rotazione, anche all’interno della gara?

“Penso che sia un aspetto positivo perché la competitività interna alimenta la qualità delle prestazioni e sappiamo bene che tutti devono essere utili e importanti per raggiungere risultati di alto livello”

“Il rendimento di un singolo non sposta molto l’esito di una gara, piuttosto è la squadra che deve esprimersi al massimo per poter ambire a vincere”