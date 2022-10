Napoli- Ajax: 4-2. Azzurri agli ottavi di Champions con due turni di anticipo

Il Napoli batte l’Ajax anche al Maradona, rifilando ai lancieri 10 reti in due gare: di Lozano, Raspadori, Kvara e Osimhen le reti azzurre; completano il tabellino le marcature orange di Klassen e Bergwjin.

Azzurri assoluto dominatori del match, con Kvara e Lozano in stato di grazia, ben assistiti dal un centrocampo tra i migliori in assoluto in Europa. Da un triangolo Lozano- Zielinski- Lozano nasce la prima rete del messicano al 4’. Il raddoppio arriva grazie ad una combinazione da play station tra Kvara e Zielinski, con conclusione finale di Raspadori che al 16’ raddoppia. Nella ripresa il Napoli cala leggermente il ritmo e l’Ajax ne approfitta con Klassen che al 49’ accorcia. Distanze ristabilite al 62’ grazie ad un rigore di Kvara. Sempre al dischetto i lancieri riaprono il match all’83’ con Bergwjin, ma all’89’ Osimhen, con caparbietà fissa il risultato sul 4-2.

Azzurri a punteggio pieno e già agli ottavi con due turni di anticipo.

Tabellino

Napoli- Ajax: 4-2 (pt 2-0)

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa (4′ st Ndombele), Lobotka, Zielinski (44′ st Gaetano); Lozano (32′ st Politano), Raspadori (5′ st Osimhen), Kvaratskhelia (32′ st Elmas). All. Spalletti. A disposizione: Idasiak, Sirigu, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Zerbin, Simeone.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Sanchez (20′ st Baas), Timber, Blind, Bassey; Klaassen, Alvarez, Taylor (20′ st Grillitsch); Berghuis (39′ st Conceiçao), Kudus (20′ st Brobbey), Bergwijn (39′ st Ocampos). All. Schreuder. A disposizione: Stekelenburg, Gorter, Wijndal, Lucca, Regeer, Magallan.

ARBITRO: Felix Zwayer (GER)

MARCATORI: 4′ pt Lozano (N), 16′ pt Raspadori (N), 4′ st Klaasen (A), 17′ st Kvaratskhelia (N, su rig.), 38′ st Bergwijn (A, su rig.), 44′ st Osimhen (A)

NOTE: Ammoniti: Taylor, Sanchez, Alvarez, Bassey, Bergwijn (A); Juan Jesus, Osimhen, Politano (N). Recupero: 2′ pt, 5′ st.