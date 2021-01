Napoli – Parma: 2-0. Lampi di Elmas e Politano regalano tre punti preziosi a Gattuso

Il Napoli batte il Parma per 2 reti a 0, grazie ai gol di Elmas (32°) e Politano (82°). Partita ben controllata dal Napoli, che non subisce praticamente nessuna iniziativa dei ducali, mai pericolosi dalle parti di Ospina. A differenza delle prestazioni fino ad ora offerte quest’anno dalla squadra di Gattuso, il Napoli di oggi ha giocato una gara di attesa, cercando di sfruttare le poche occasioni concessegli dal Parma. E così arriva il vantaggio di Elmas che, poco dopo la mezz’ora, si intrufola nella difesa gialloblu e batte un incolpevole Sepe. Nella ripresa il Napoli abbassa il baricentro, senza però mai soffrire gli avversari, che nel finale, concedono a Politano l’occasione del raddoppio, che puntualmente arriva. Conscio delle difficoltà del periodo, al 77° Gattuso toglie Elmas ed inserisce Maksimovic, schierando per la prima volta una difesa a tre, con Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce: uno schieramento tattico che dalle parti di Fuorigrotta non si vedeva dai tempi di Mazzarri.

Da segnalare l’ennesima bella prestazione di Lozano, che fa ammonire Pezzella, Conti e Brugman.

Tabellino

Napoli- Parma : 2-0 (pt 1-0)

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (77′ Hysaj), Demme, Elmas (77′ Maksimovic), Lozano, Zielinski (70′ Bakayoko), Insigne, Petagna (63′ Politano). A disp.Meret, Contini, Rrahmani, Ghoulam, Lobotka, Osimhen. All.Gennaro Gattuso

Parma: Sepe, Conti, Pezzella (79′ Busi), Osorio, Gagliolo, Grassi (46′ Hernani), Brugman (81′ Mann), Kurtic (81′ Cyprien), Kucka, Gervinho, Cornelius. All. Roberto D’Aversa

Arbitro: La Penna di Roma

Marcatori: 32′ E. Elmas, 82′ M. Politano

Note: ammoniti Gagliolo, Pezzella, Demme. Conti, Elmas, Brugman.