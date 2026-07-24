Napoli – Non si ferma all’alt, arrestato 20enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne, con precedenti di Polizia, per lesioni a Pubblico Ufficiale e fuga pericolosa.

In particolare, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Piazza Cavour, hanno notato due soggetti a bordo di uno scooter il cui conducente, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale. Il predetto, giunto in via Foria dopo aver impattato contro un’altra volante sopraggiunta in ausilio, cagionando lesioni ai poliziotti, ha tentato invano di darsi alla fuga a piedi, finché non è stato raggiunto e bloccato dagli operatori.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante e gli sono state contestate diverse violazioni del Codice della Strada; il passeggero, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale, poiché è stato trovato in possesso di un involucro di marijuana.