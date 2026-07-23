Napoli – Controlli serrati nell’area di Piazza Garibaldi, quattro soggetti arrestati

Nell’ambito dei servizi disposti dalla Polizia di Stato in piazza Garibaldi e presso la Stazione Centrale di Napoli, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno tratto in arresto quattro persone.

In particolare, gli agenti hanno arrestato un uomo che aveva sottratto il portafogli a un turista presso la fermata della metropolitana di piazza Garibaldi, nonché un altro soggetto, irregolare sul territorio nazionale, per violenza sessuale ai danni di una minorenne all’interno della Stazione Centrale.

Successivamente, i medesimi operatori hanno arrestato un uomo che, dopo aver sottratto alcune bevande dalla Food Hall della stazione, ha aggredito e minacciato il titolare dell’esercizio commerciale e un addetto alla sicurezza.

Infine, in un locale di corso Novara, gli agenti hanno sorpreso un soggetto mentre cedeva una dose di cocaina. L’uomo è stato pertanto bloccato e trovato in possesso di ulteriori involucri contenenti la medesima sostanza.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.