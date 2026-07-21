GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di BOSCOREALE:
VIA ANDREULLI I
VIA ANDREULLI II
VIA AQUINI
VIA PASSANTI FLOCCO
VIA TRIVIO MARCHESA
TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA.
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 14:00 di martedì 21 luglio 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
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