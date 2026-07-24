Castellammare di Stabia – Arrestato pusher 23enne

I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 23enne, incensurato.

Fermato in sella al suo scooter è stato trovato in possesso di 31 dosi di hashish, 5 grammi circa di marijuana e 320 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Arrestato, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.