Napoli – Sorpreso a rubare all’interno di un’autovettura in sosta: arrestato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Firenze, hanno notato il predetto intento ad armeggiare all’interno di un veicolo in sosta, che presentava l’allarme sonoro attivo e una portiera aperta. In quei frangenti, il 45enne, avvedutosi della presenza dei poliziotti, ha tentato di darsi alla fuga, finché, con non poche difficoltà, non è stato bloccato dagli operatori e trovato in possesso di un cacciavite e di una torcia elettrica.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno accertato che la serratura della portiera della vettura era stata forzata.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.