Foto sscnapoli.it

Napoli – Milan 2-2. Gara stregata, pareggio amaro per gli azzurri

Il Napoli non va oltre il pari al San Paolo contro il Milan. La gara finisce 2-2 con gli azzurri che hanno tanto da recriminare, soprattutto per le tante palle gol sprecate nella prima frazione di gioco. Il Milan sfrutta al massimo le uniche occasioni da gol create, con Ospina che praticamente non ha toccato palla per l’intera gara. Rossoneri cinici, azzurri spreconi e arruffoni nella ripresa, questa la sintesi di un match che gli uomini di Gattuso meritavano di portare a casa.

Primo tempo

Dopo una prima fase di studio il primo squillo della gara è azzurro, al 14′ Mertens impegna Donnarumma con un velenoso rasoterra da posizione defilata. Al 17′ ancora Napoli vicino al gol con Insigne, che colpisce l’ennesimo palo stagionale con un tiro rasoterra molto angolato. Gli uomini di Gattuso macinano gioco e sprecano un’altra ghiotta occasione con Callejon, che da due passi spara tra le braccia di Donnarumma. Dopo appena un minuto arriva la doccia fredda per gli azzurri. Theo Hernandez tutto solo sulla sinistra porta in vantaggio il Milan con un tiro al volo su assist di Rebic. Al 23′ prova a scuotersi il Napoli con una conclusione da fuori di Zielinski di poco a lato. Il meritato pareggio arriva al 34′ con Di Lorenzo, bravo a ribadire in rete una corta respinta di Donnarumma su una punizione di Insigne. Gli azzurri legittimano la superiorità costringendo i rossoneri a stare bassi, al 39′ ci prova Mario Rui ma il suo tiro viene respinto dal portiere ospite. Ormai è un assedio, ma il primo tempo si chiude sul pari, con i rossoneri che capitalizzano al massimo l’unica palla gol costruita.

Secondo tempo

La ripresa inizia con un Milan più propositivo, che alza il baricentro e riparte in maniera pericolosa. Gli azzurri sembravano aver perso la verve della prima frazione di gioco ma al 15′ vanno in vantaggio con Mertens, abile a raccogliere un cross radente Callejon e a piazzare la palla sotto le gambe di un Donnarumma non esente da colpe. Quando gli azzurri sembravano in controllo al 72′ arriva un penalty a favore dei rossoneri per un contatto tra Maksimovic e Bonaventura in area, dal dischetto si presenta Kessiè che non sbaglia. Gattuso mette in campo forze fresche in attacco ma il forcing finale non porta a grosse occasioni da rete, con il match che scivola via senza grandi sussulti. I rossoneri chiudono in dieci per la doppia ammonizione di Saelemaekers ma gli azzurri non sfondano. Per il Napoli arriva un pareggio amaro con tanti rimpianti.

TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (dal 20′ st Elmas), Lobotka (dal 20′ st Demme), Zielinski; Callejon (dal 39′ st Politano), Mertens (dal 29′ st Milik), Insigne (dal 29′ st Lozano). A disp.: Meret, Luperto, Ghoulam, Manolas, Hysaj, Allan, Amin. All.: Gennaro Gattuso

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Paquetà (dal 1′ st Saelemaekers), Calhanoglu (dal 16′ st Bonaventura), Rebic (dal 43′ st Krunic); Ibrahimovic (dal 16′ st Leao). A disp.: Begovic, Soncin, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Maldini. All.: Stefano Pioli

Reti: al 20′ pt Theo Hernandez, al 34′ pt Di Lorenzo, al 15′ st Mertens, al 28′ st Kessie (rig.)

Ammonizioni: Di Lorenzo, Mario Rui, Theo Hernandez, Conti, Saelemaekers

Espulso al 42′ st Saelemaekers per doppio giallo.