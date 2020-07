Napoli – Milan 2-2, Gattuso: “Sono arrabbiato, non per la prova ma per le occasioni non concretizzate”

“Creiamo tanto e concretizziamo poco. Sono arrabbiato per questo“. Gennaro Gattuso commenta in maniera decisa il pareggio del Napoli contro il Milan.

“Non parlo della prestazione che è buona, ma penso alle palle gol che non riusciamo a trasformare. Dobbiamo sfruttare la superiorità quando abbiamo le occasioni per segnare”.

“Allo stesso modo abbiamo subìto troppo. Il Milan ha fatto 2 tiri e due gol. Noi per quello che abbiamo creato e quello che abbiamo raccolto siamo in debito evidente”.

“In assoluto sono molto contento per questi due mesi. A volte mi avete etichettato come catenacciaro ed invece i fatti dicono che produciamo gioco e tante occasioni da rete. Il problema semmai è riuscire a concretizzarle”.

“Stiamo provando qualcosa di diverso, un modo di giocare che ci porta anche a rischiare ma a cercare sempre il comando della gara. Dobbiamo proseguire con questa mentalità ma bisogna migliorare su alcune cose perchè non esiste la perfezione”.

Fonte sscnapoli.it