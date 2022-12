Napoli – Il 21 dicembre amichevole con il Lille al Maradona

Doppio appuntamento internazionale per il Napoli al rientro dal Winter Football Series. Oltre all’amichevole con il Villarreal, in programma il prossimo 17 dicembre alle ore 20:30 allo stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri affronteranno i francesi del LOSC Lille mercoledì 21 dicembre alle ore 20:00, sempre al Maradona.

Questi i prezzi dei biglietti che verranno messi in vendita a partire da martedì 13 dicembre alle ore 12:00.

Curve € 5,00

Distinti € 10,00

Tribuna Nisida € 20,00

Tribuna Posillipo € 30,00

Tribuna Family € 10,00 / 5,00