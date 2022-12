CRYSTAL PALACE: Butland; Clyne, Tomkins (56′ Richards), Guehi, Ward, Milivojevic, Hughes, Schlupp, Eze, Zaha, Olise. All. Vieira.

Arbitro: Rasit Yorgancilar (Turchia)

Marcatori: 33′ Zaha, 35′ Osimhen, 65′ Raspadori. 82′ Raspadori

Note: ammoniti Ndombele, Eze

Il Napoli vince la seconda amichevole in Turchia battendo il Crystal Palace per 3-1. Tre lampi azzurri illuminano un match caratterizzato dall’impervie condizioni climatiche. Una spettacolare girata volante di Osimhen e un’altra splendida doppietta di Raspadori fregiano il secondo test al Winter Football Series by Regnum. Segnano prima gli inglesi con un bel contropiede alla mezzora. Poi è solo Napoli. Pareggio immediato di Osimhen che supera due difensori con un “sombrero” in area e chiude in spaccata nell’angolo opposto. Nel secondo tempo entra Raspadori e dimostra che ogni ruolo è buono per fare gol. Trequartista o attaccante per Jack pari sono. Due gioiellini con l’Antalyaspor e altre due perle con il Crystal Palace: prima un destro all’incrocio e poi una girata al volo da bomber rapace. Quattro gol in quattro giorni per Raspa che griffa con una firma d’autore l’esperienza ad Antalya. Adesso si torna a Napoli dove sabato c’è la prima amichevole al Maradona contro il Villarreal. Il countdown verso la ripresa del campionato è già iniziato…

PRIMO TEMPO –

4′ – Osimhen scappa su una palla vagante, salva Butland in uscita

10′ – piove in maniera intensa ma il gioco è comunque vivo e il ritmo alto

20′ – manovra che si sviluppa prevalentemente a centrocampo con le due squadre che provano accelerazioni in profondità. Il campo pesante condizione la linearità delle azioni

30′ – molta intensità nei duelli ma poche verticalizzazioni efficaci da entrambe le parti

33′ – gol del Crystal Palace con un diagonale in area di Zaha: 1-0

35′ – pareggio immediato del Napoli con una spettacolare girata di Osimhen che si libera con un pallonetto e chiude di destro al volo: 1-1

SECONDO TEMPO –

51′ – bella chiusura di Mario Rui su diagonale di Eze

62′ progressione e destro di Ostigard, devia in angolo il portiere

65′ – gran destro di Raspadori che infila l’incrocio: 2-1!

82′ – volata di Zanoli e ancora girata di Raspadori che di prima fulmina il portiere: 3-1!

82′ – doppietta per Jack che chiude il match.