Cristiano Giuntoli ha parlato in conferenza stampa al fianco di Luciano Spalletti. Il Direttore Sportivo del Napoli ha chiarito la situazione di Koulibaly, Fabian e Mertens.

“Per Koulibaly non è arrivata richiesta ufficiale di nessuno Club però non nego che stiamo parlando tutti i giorni con Kalidou. Il Presidente gli ha offerto 6 milioni per 5 anni offrendogli anche un futuro di dirigente del Club. Una offerta molto generosa che è come se valesse il doppio di quello che guadagnava prima se consideriamo le circostanze.

“Con Fabian abbiamo un bellissimo rapporto, vogliamo tenerlo con noi, intanto non sono arrivate offerte. Stiamo aspettando eventuali offerte oppure faremo a lui la nostra offerta. De Laurentiis ha fatto una offerta importante anche a Mertens, 2 milioni e mezzo netti, che non sono stati accettati”.

Su Meret: “Abbiamo trovato un accordo e sarà lui il nostro portiere per i prossimi anni. Avremmo voluto confermare anche Ospina ma essendo a fine contratto ha fatto un altra scelta”.

Per quanto riguarda il resto del gruppo, la nostra volontà è tenere tutti quelli che sono sotto contratto perchè siamo innamorati dei nostri giocatori e vorremmo confermarli. Siamo contentissimi del gruppo dello scorso anno e se nessuno ci chiede di andar via noi siamo contenti di ripartire così”.

Ci sono state offerte per Osimhen?

“No, offerte vere e proprie no. Solo telefonate e rumors. Osimhen ha un contratto di altri tre anni e qualsiasi eventuale offerta deve essere eccezionale per poter trattare”.

“Approfitto dell’occasione per ringraziare i calciatori in partenza: Ospina, Malcuit, Insigne, Ghoulam e al momento Mertens. Sono stati uomini importantissimi per questa squadra“.