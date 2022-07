Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Quarto giorno a Dimaro, seduta pomeridiana

Pomeriggio di lavoro sul campo Carciato per il Napoli. Dopo una prima fasi di attivazione la squadra ha svolto torello e una partita con cinque porticine. A seguire il gruppo ha eseguito esercitazione tattica di possesso a tutto campo. A chiusura di sessione partita a campo ridotto blu contro gialli. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in campo e palestra. Ambrosino ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Fabian non ha svolto la partita finale per precauzione. La squadra tornerà ad allenarsi domani mattina.