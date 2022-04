Napoli – Fiorentina 2-3, le pagelle: Mertens e Osimhen sugli scudi, male la difesa. Insigne irriconoscibile

OSPINA 6: non ha grosse colpe sui gol subiti, tutti tiri potenti o ben indirizzati. Impallinato

ZANOLI 5,5: si fa infilare da Ikone sul gol, a volte viene preso in mezzo dagli esterni viola. Meglio in fase di spinta ma passo indietro rispetto all’ultima gara. Uccellato

RRAHMANI 5,5: perde la palla sanguinosa che porta al tris viola, non ha grosse responsabilità sulle altre reti ma è meno solido rispetto ai suoi standard. Sbadato

KOULIBALY 5: soffre molto Cabral, resta a terra sul primo gol subito. Nel complesso non dà la solita sicurezza al reparto, spesso è posizionato male. Svagato

MARIO RUI 5: in fase difensiva soffre tantissimo le scorribande di Gonzalez, uscendo male in occasione del gol dell’argentino. Meglio in fase di spinta ma oltre all’assist per Osimhen combina poco. Sbiadito (dall’86’ GHOULAM s.v.)

FABIAN RUIZ 5: fatica a trovare varchi per inserimenti e verticalizzazioni, il dinamismo viola lo limita molto. Poco nel vivo del gioco. Abulico (dal 55′ MERTENS 7: come spesso accade il suo ingresso dà la scossa e maggiore peso offensivo. Sigla il pari con un tiro chirurgico, mette pressione costante alla difesa ospite senza mai risparmiarsi. Killer)

LOBOTKA 6: tra i pochi a salvarsi. A parte la scivolata che spiana la strada al terzo gol viola, fin quando gli azzurri sono in partita, tocca tantissimi palloni facendo girare la squadra intorno a lui. Presente (dall’80’ DEMME s.v.)

ZIELINSKI 5: nessuna giocata degna di nota, resta spesso ai margini della manovra. Prova scialba, nonostante resti in campo fino alla fine. Fantasma

POLITANO 5: prova a creare qualcosa con le sue classiche sterzate ma gli riesce poco. Scarso contributo anche in ripiegamento. Sostituito all’intervallo. Invisibile (dal 45′ LOZANO 6: ha un discreto impatto sul match. Attacca la profondità e conferisce maggiore imprevedibilità negli ultimi sedici metri. Un gol annullato e qualche imprecisione nella scelta finale. Mobile)

OSIMHEN 7: nonostante le difficoltà riesce a segnare un gran gol ed a confezionare l’assist per la rete di Mertens. Spesso servito male o in ritardo, fa il massimo. Infinito

INSIGNE 5: sbaglia tanto facendo spesso arrabbiare Osimhen. Non si accende mai, lontano parente del giocatore che catalizzava la manovra offensiva. Irriconoscibile (dall’80’ ELMAS s.v.)