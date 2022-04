Napoli – Fiorentina 2-3, Spalletti: “Sconfitta amara difficile da accettare”

“E’ una sconfitta amara che ho difficoltà a digerire”. Luciano Spalletti commenta così la gara contro la Fiorentina.

“Mi spiace tantissimo soprattutto per il pubblico. Poi sono dispiaciuto per l’atteggiamento della squadra perchè in settimana ho visto il piglio giusto mentre oggi in campo non siamo stati altrettanto decisi”.

“La Fiorentina non ha rubato nulla, però noi dovevamo fare molto di più. Abbiamo perso duelli individuali ed abbiamo gestito male gli episodi. Probabilmente c’era fallo su Mario Rui sul loro secondo gol, poi dopo hanno avuto più campo per segnare il terzo”.

“Ripeto, c’è amarezza perchè la squadra aveva avuto il comportamento e la mentalità giusta sinora. Adesso si fa difficile la lotta allo scudetto, non dipenderà solo da noi”.