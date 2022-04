Napoli – Fiorentina: 2-3. Italiano spegne i sogni scudetto di Spalletti

Finiscono probabilmente al Diego Armando Maradona i sogni scudetto del Napoli: la Fiorentina batte gli azzurri per 3-2 in una partita ben giocata dalla squadra di Italiano, al cospetto di un Napoli poco incisivo. A decidere il match le reti di Nico Gonzalez, Ikonè e Cabral, intervallate dal momentaneo pareggio di Mertens e dalla rete finale di Osimhen. Partono bene gli azzurri, che dominano la gara fino al 29°, quando Nico Gonzalez porta la viola in vantaggio; da lì primo tempo consegnato ad Italiano, che chiude la prima frazione avanti. Nella ripresa il Napoli con Mertens la riagguanta, ma due errori (Mario Rui e Lobotka) consegnano a Ikonè e Cabral i palloni per il doppio vantaggio. Solo per il tabellino lo splendido gol finale di Osimhen.

Con oggi il Napoli dice forse definitivamente addio ai sogni scudetto; titolo perso al Diego Armando Maradona, dove gli uomini di Spalletti hanno perso ben 5 gare.

Tabellino

Napoli-Fiorentina: 2-3 (pt 0-1)

NAPOLI: Ospina, Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (87′ Ghoulam), Fabian Ruiz (56′ Mertens), Lobotka (78′ Demme), Zielinski, Politano (46′ Lozano), Osimhen, Insigne (78′ Elmas). All. Spalletti.

FIORENTINA: Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor (86′ Martinez Quarta), Biraghi, Duncan (65′ Maleh), Amrabat, Castrovilli, Nico Gonzalez (86′ Callejon), Cabral (86′ Kokorin), Saponara (65′ Ikonè). All. Italiano.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Marcatori: 29′ Nico Gonzalez, 58′ D. Mertens, 66′ Ikonè, 72′ Cabral, 84′ V. Osimhen

Note: ammoniti Milenkovic, Ikonè