Napoli – Faceva il parcheggiatore abusivo a via Coroglio, sanzionato 28enne

Stanotte gli agenti del commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Coroglio un uomo intento a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo.

M.C., 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato sanzionato ai sensi dell’art.7 co.15bis del Codice della Strada e contestualmente gli è stato notificato l’ordine di allontanamento.

Nei confronti dell’uomo, già sanzionato ed allontanato dalla stessa zona poiché sorpreso ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo, sarà avviato il procedimento amministrativo per l’emissione del Dacur (divieto di accesso alle aree urbane).