DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 – ANGOLO VIA DE GASPERI – S.ANTONIO GIORNATA DI PROMOZIONE PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E LA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA
I VOLONTARI INFORMERANNO LA CITTADINAZA SUL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA SARANNO DISTRIBUITI KIT BUSTE E MATERIALE INFORMATIVO
A TUTTI COLORO CHE PORTERANNO PILE E CELLULARI ESAUSTI SARA’ CONSEGNATO UN GADGET E UNA PIANTINA
Cronaca
Differenziamo Torre del Greco, il 23 febbraio giornata di promozione per la riduzione dei rifiuti e la corretta differenziata
DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 – ANGOLO VIA DE GASPERI – S.ANTONIO GIORNATA DI PROMOZIONE PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E LA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA
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