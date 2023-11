Napoli – Empoli: 0-1. Garcia fa harakiri e regala i 3 punti ad Andreazzoli

Il Napoli esce sconfitto per quarta volta in questa stagione dallo Stadio Diego Armando Maradona; questa volta è l’Empoli di Andreazzoli a tagliare lo scalpo a Garcia, con il gol di Kovalenko al 91′. Due i protagonisti assoluti della gara: Garcia e Berisha. L’allenatore del Napoli sbaglia tutto ciò che immaginabile sbagliare, relegando Kvaratskhelia e Zielinski in panchina e schierando un 4-2-3-1 che manda in confusione gli azzurri. Il portiere dell’Empoli è stato decisivo su Kvaratskhelia nel finale, oltre ad altre parate su Politano ed Anguissa nel primo tempo.

Con la sconfitta di oggi il Napoli si scuce lo scudetto dal petto. Inevitabile l’addio di Garcia, che ha distrutto in pochi mesi un giocattolo perfetto.