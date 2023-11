Napoli – Empoli 0-1, le pagelle: disastro azzurro, si salva solo Gollini

GOLLINI 6,5: è autore di almeno un paio di interventi importanti che hanno tenuto a galla gli azzurri. Non può nulla sul gol. Affidabile

DI LORENZO 5,5: non il solito pendolino instancabile. Poco propositivo nell’accompagnare la manovra, qualche buco non manca. Svuotato

OSTIGARD 5,5: in affanno negli uno contro uno, poco protetto dalla mediana. Affogato

RRAHMANI 5,5: in difficoltà nel contenere gli ottimi movimenti degli attaccanti toscani, non sempre tiene bene la posizione. Affondato

OLIVERA 5,5: arriva raramente sul fondo per mettere palloni in area, scadente anche in fase di ripiegamento. Offuscato (dall’82’ MARIO RUI s.v.)

LOBOTKA 5: non riesce a fare da collante tra centrocampo e difesa, ha pochi margini per costruire gioco. Meno lucido del solito. Eclissato

ANGUISSA 5: unica nota positiva il colpo di testa che impegna Berisha, per il resto non fa filtro e gioca a ritmi troppo compassati. Irriconoscibile (dal 71′ CAJUSTE 5,5: si nota solo per un cartellino giallo, per il resto non apporta nulla. Fumoso)

POLITANO 5,5: non una gran partita anche se ci prova come sempre a creare scompiglio, come quando sfiora il palo con un tiro piazzato. Impreciso (dal 71′ LINDSTROM 6: prova a creare qualcosa, chiama Berisha ad un ottimo intervento. Volitivo)

RASPADORI 5: di nuovo inserito in un ruolo non suo, paga la troppa distanza dalla porta. Fatica a dialogare con i compagni, si muove spesso a vuoto. Pesce fuor d’acqua

ELMAS 5: nessuno spunto degno di nota, praticamente mai pericoloso. Evanescente (dal 54′ KVARA 6: il suo ingresso si sente. Miracoloso Berisha sulla sua conclusione, un eresia tenerlo fuori. Sabotato)

SIMEONE 5: va in gol ma in posizione di offside, per il resto ottiene pochi palloni giocabili e non mette in campo la solita grinta. Fantasma (dal 54′ ZIELINSKI 5,5: poteva dare la scossa con il suo ingresso ma non incide, non conferisce qualità alla manovra. Assente)