Napoli – Elmas: ‘Non guardiamo la classifica, puntiamo al massimo in ogni gara’

“Diciotto punti di vantaggio sono tanti ma onestamente noi non guardiamo la classifica perchè vogliamo ottenere il massimo in ogni partita che resta”. Elijf Elmas parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss a due giorni dal match con la Lazio.

“Stiamo esprimendo un bel calcio e il nostro obiettivo è quello di continuare a vincere. A noi interessa tenere la nostra media e proseguire su questa strada perchè stiamo meritando di essere in questa posizione“.

“Noi non ci montiamo la testa e non molliamo nulla. Mancano ancora tanti incontri da qui al termine della stagione e sinceramente stiamo pensando solo alla partita contro la Lazio per cercare di conquistare ancora i 3 punti“.

“Abbiamo 3 sfide consecutive in casa tra campionato e Champions e sarebbe bellissimo riuscire a regalare al nostro pubblico sia spettacolo che risultati importanti”.

Ad Empoli abbiamo visto un Napoli indomito:

“La partita di Empoli ci aveva lasciato amarezza lo scorso anno. E stavolta siamo andati lì con l’intenzione di vincere anche disposti a lottare e soffrire”.

“La forza del gruppo si è vista anche quando siamo rimasti in 10. Non abbiamo lasciato nulla all’avversario e siamo stati bravi a gestire il successo.

Con Spalletti hai trovato il top della tua condizione:

“Essere allenati da Spalletti è un piacere. E’ un tecnico che io ammiravo già quando era alla Roma. Io ero piccolo ma già speravo di poterlo incontrare. Quando è arrivato a Napoli sono stato felicissimo e ho compreso subito il suo valore di tecnico. Stiamo raccogliendo i frutti del suo lavoro, se non ci fosse stato lui qui non saremmo arrivati a questo punto, è stato fondamentale per la nostra crescita“.

Sinora quest’anno hai segnato 6 gol, quale è stato il più bello?

“Il gol più bello forse è quello con l’Udinese, ma onestamente tutti i gol sono bellissimi perchè quando segni hai sempre una sensazione meravigliosa. Ho segnato 6 gol e spero di poter arrivare in doppia cifra al termine della stagione“.