Empoli – Napoli 0-2, le pagelle: Osimhen mostruoso, Kvara giocoliere. Ottimi Kim e Zielinski

MERET 6: un intervento ad inizio gara e poco altro. L’Empoli fatica ad impensierirlo. Rilassato

DI LORENZO 6,5: pochi patemi in fase difensiva, gioca tanti palloni in uscita per accompagnare la manovra offensiva. Arrembante

RRAHMANI 6,5: solita partita di attenzione e concretezza. Sempre posizionato bene, autore di una grande chiusura nella ripresa. Lucchetto

KIM 7: dalle sue parti non si passa. Preciso e puntuale negli interventi come sempre, colpisce una traversa clamorosa di testa. Gigante

MARIO RUI 5: gioca un’ottima gara di costruzione per poi rovinare tutto beccandosi il rosso rifilando un calcione gratuito a Caputo. Ingenuo

ANGUISSA 6,5: meno dinamico e offensivo del solito, comunque sempre nel vivo del gioco. Sostanza e qualità in mediana. Vivace (dal 92′ NDOMBELE s.v.)

LOBOTKA 7: fa tanto lavoro sporco recuperando palloni e sbrogliando qualche situazione potenzialmente pericolosa. Non perde mai lucidità nelle giocate. Geometra

ZIELINSKI 7: propizia l’autogol che sblocca il match, è autore di tante giocate di qualità. Sempre presente nelle azioni più pericolose, mette pressione costante alla difesa toscana. Protagonista (dal 92′ GAETANO s.v.)

LOZANO 6,5: mette in grande difficoltà la difesa di casa con i suoi tagli, quando parte in velocità diventa imprendibile. Mette diversi palloni pericolosi in area. Sacrificato dopo il rosso a Mario Rui. Furetto (dal 70′ OLIVERA 6: garantisce equilibrio e copertura dopo il rosso a Mario Rui. Contribuisce ad amministrare il vantaggio. Prezioso)

OSIMHEN 7,5: ha l’argento vivo addosso. Sigla il raddoppio di rapina, una rete annullata per offside, sfiora la doppietta in almeno altre due occasioni. Sale a 19 reti in campionato, centra l’ottavo gol in A eguagliando Cristiano Ronaldo. Mostruoso (dall’84’ SIMEONE s.v.)

KVARA 7: propizia la rete di Osimhen col tiro velenoso ribattuto da Vicario. Quando parte palla al piede fa sempre male. Crea tanto, apre spazi importanti per i compagni con giocate di alta scuola. Giocoliere (dal 71′ ELMAS s.v.)