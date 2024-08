Napoli – Droga e furto: quattro arresti in città

Poggioreale: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne.

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Poggioreale, con il supporto della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via Miccoli.

I poliziotti, all’interno di una cantinola in uso all’indagato hanno rivenuto, ben occultati, 42 involucri di hashish del peso di 4 kg circa; per tal motivo l’uomo, identificato per un 32enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Ancora, gli operatori hanno rinvenuto, nell’atrio condominiale del medesimo stabile, una pistola cal. 22 completa di caricatore e 4 cartucce e 2 involucri di hashish, che sono stati sequestrati.

Corso Umberto: ruba in un negozio. La Polizia di Stato trae in arresto un 31enne di origine marocchina.



Nel pomeriggio di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Umberto I, sono stati attirati dalle urla del proprietario di un esercizio commerciale che indicava insistentemente un soggetto che aveva appena asportato dei capi di abbigliamento dal proprio negozio, per poi aggredirlo fisicamente onde guadagnare la fuga.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, a seguito di un inseguimento tra i dedali del centro storico, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione hanno bloccato l’indagato trovandolo in possesso delle 10 t- shirt asportate poco prima.

Pertanto, l’indagato, identificato per un 31enne marocchino con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per rapina impropria, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Vasto: sorpresi con la droga. Arrestati un 38enne e un 33enne dalla Polizia di Stato.

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato Vasto- Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Aquileia, hanno notato un soggetto a bordo di una vettura che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

Gli operatori, insospettiti, lo hanno raggiunto e bloccato rinvenendo all’interno dell’abitacolo, quattordici involucri di hashish del peso di circa 41 grammi, tre di marijuana del peso di circa 5 grammi, uno di cocaina di circa 0,35 grammi e la somma di 65 euro.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che la vettura era intestata ad un soggetto, titolare di un esercizio commerciale, identificato per un 33enne napoletano, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’attività commerciale del prevenuto dove hanno rinvenuto, ben occultati, 7 panetti, 28 involucri e 3 stecche di hashish del peso complessivo di circa 800 grammi, 76 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 600 grammi, e 3 involucri di cocaina del peso di 3 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi gli indagati, identificati per due napoletani di 38 e 33 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia anche specifici, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.