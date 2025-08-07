Napoli – Droga e armi: quattro arresti in città

Corso Garibaldi: sorpreso con la droga. Arrestato 21enne dalla Polizia di Stato.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne salvadoregno irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, un agente del Commissariato Vicaria-Mercato, libero dal servizio, nel percorrere corso Garibaldi, angolo via Benedetto Cairoli, ha notato due soggetti confabulare tra loro e il 21enne che, dopo aver consegnato una banconota, ha ricevuto dall’altro una busta che aveva estratto dai pantaloni; pertanto, l’agente ha allertato i colleghi del Commissariato di zona.

Gli operatori sono intervenuti tempestivamente ed hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà, il prevenuto, trovandolo in possesso di 28 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 50 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Piazza Capuana sorpreso con la droga. Tratto in arresto un 21enne tunisino dalla Polizia di Stato.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne tunisino con precedenti di polizia, anche specifici e irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Capuana hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto il prevenuto e, con non poche difficoltà, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 14 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 3 grammi e di 10 euro, suddivise in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa; inoltre, gli agenti sono riusciti a bloccare anche l’acquirente che è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Per tal motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Piazza Sannazzaro: sorpreso con una pistola. Un 38enne arrestato dalla Polizia di Stato.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella decorsa nottata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 38enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illegale di arma clandestina.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un’auto condotta dal 38enne, dove hanno rinvenuto, ben occultata sotto il sedile lato guidatore, una pistola con 3 cartucce calibro 6,35 con matricola abrasa.

Inoltre, il prevenuto è stato trovato in possesso anche di un involucro di hashish del peso di circa un grammo.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Scampia: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne napoletano per per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Annamaria Ortese, hanno notato il 19enne intento a cedere un involucro ad un altro soggetto.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto il prevenuto che, alla vista degli operatori, ha provato a fuggire finché non è stato bloccato e trovato in possesso di 3 involucri di crack del peso di 1 grammo, un involucro di hashish del peso di 1,75 grammi e 10 euro; l’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Inoltre, nei pressi del luogo in cui il 19enne è stato sorpreso a cedere la sostanza stupefacente, sotto la scala in ferro di un condominio, gli agenti hanno rinvenuto un ulteriore involucro di hashish sempre del peso di 1,75 grammi;

Per tal motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.