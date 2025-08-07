Napoli – Tentata estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti: eseguita misura cautelare nei confronti di quattro soggetti

Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica che, nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’Ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 4 soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di tentata estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, è stata disposta la custodia cautelare in carcere per uno di essi e la sottoposizione agli arresti domiciliari per gli altri.

Le indagini, svolte dalla Squadra Mobile di Napoli, sono state avviate in seguito alla denuncia di una donna, la quale ha riferito di essere vittima, da lungo tempo, di richieste estorsive ad opera del suo fornitore di sostanza stupefacente.

Le attività hanno riscontrato le dichiarazioni della vittima, documentando, altresì, che il pusher, a fronte di un debito di circa 30.000 euro effettivamente contratto dalla donna per l’acquisto dello stupefacente che assumeva, avrebbe preteso il pagamento di una somma ben maggiore, pari a circa 80.000 euro.

A fronte di tale esposizione debitoria, gli indagati hanno minacciato gravemente la donna in molte occasioni, anche ricorrendo ad atti di persecuzione come telefonate e citofonate notturne, provando addirittura ad imporre alla vittima la vendita dell’immobile nel quale vive, al fine di corrispondere loro quanto preteso.

Al riguardo le indagini hanno dimostrato come i destinatari della misura avessero fatto anche valutare l’immobile, contro la volontà della donna, da agenti immobiliari di loro fiducia.

Due degli indagati sono stati rintracciati nel comune di Schiavonea in collaborazione con la Squadra Mobile di Cosenza.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.