Napoli – Di Lorenzo: ‘Vogliamo raggiungere i quarti di Champions per tagliare un altro traguardo importante nella storia azzurra’

“Siamo qui con la consapevolezza di affrontare un incontro di importanza assoluta anche per la storia del Napoli“. Giovanni Di Lorenzo parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Francoforte. Il capitano azzurro spiega le sensazioni in vista della gara.

“L’Eintracht è una squadra che ha qualità e anche esperienza. Sappiamo che dovremo essere all’altezza sia di questa manifestazione che del nostro avversario“.

“Noi non ci riteniamo nè favoriti, nè sfavoriti, quello che ci interessa è poter dare continuità ai risultati anche sul percorso europeo“.

Hai già vinto in campo internazionale con l’Italia all’Europeo, hai acquisito esperienza a certi livelli:

“Sono certamente cresciuto in questi anni e vedo nel Napoli la stessa compattezza e unità di intenti che c’era al tempo del successo europeo con la Nazionale. Speriamo di poter fare il meglio possibile perchè la Champions è un percorso prestigioso e di grande importanza“.

Temete che il doppio impegno tra Champions e campionato possa portarvi via qualche punto per la corda scudetto?

“Non c’è alcuna preoccupazione in tal senso. In campionato stiamo facendo benissimo, siamo coscienti del nostro valore, però adesso la testa è tutta alla Champions per la gara di domani“.

“Sappiamo che il Napoli non ha mai raggiunto i quarti in questa competizione e ci teniamo tanto a raggiungere questo traguardo“.