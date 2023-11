Napoli – Di Lorenzo: ‘Mia prima volta a Madrid, sfida emozionante che può darci lo slancio per l’intera stagione’

“Le sensazioni sono positive, giochiamo in uno stadio importantissimo contro una squadra di assoluto livello internazionale. Sarà un test probante per noi, una sfida molto difficile ma che potrebbe darci uno slancio per il prosieguo della stagione“. Giovanni Di Lorenzo parla in conferenza stampa alla vigilia della gara del Bernabeu.

“Per me è la prima volta qui a Madrid, non ci ho mai giocato e sarà certamente emozionante. Facciamo i calciatori proprio per vivere queste sfide affascinanti e domani dovremo dimostrare di poter essere all’altezza della competizione“

Il Real Madrid ha Vinicius infortunato, per voi è un avversario in meno da dover fermare?

“Il Real ha grandissimi campioni in rosa, non so chi sarà fuori e chi andrà in campo, ma certamente dovremo difenderci con l’intera squadra non solo con il reparto arretrato“

“All’andata ho sbagliato io sul primo gol loro, ma in generale è stata una gara equilibrata nella quale avremmo meritato di più“

“Non possiamo fare riferimento all’incontro del Maradona perchè credo sarà una partita diversa. Però ci vorrà coraggio per proporre quello che sappiamo fare, non possiamo giocare solo limitando ma anche creando con le nostre potenzialità“.

Quale calciatore della sua rosa cambierebbe con un giocatore del Real?

“Con tutto il rispetto e l’ammirazione per un Club straordinario quale è il Real, io mi tengo stretto i miei compagni, conosco il valore del nostro gruppo e stiamo lavorando per migliorare ancora”

Il successo a Bergamo vi ha dato una spinta anche di fiducia ritrovata?

Le vittorie aiutano sicuramente a lavorare meglio. Contro l’Atalanta ci siamo espressi con grande forza e abbiamo conquistato il match. La mentalità deve essere quella e siamo pronti a mettere in campo le nostre qualità anche domani in questo stadio caldissimo”.