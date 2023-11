Real Madrid- Napoli: 4-2. Dura 80 minuti il Napoli di Mazzarri, un’incertezza di Meret regala la vittoria ai blancos

Finisce 4-2 per il Real Madrid la sfida del Santiago Benabeu tra gli azzurri di Mazzarri ed i blancos di Ancelotti. A fissare il risultato le reti di Simeone, Rodrigo, Bellingam, Anguissa, Nico Paz e Joselu.

Partita giocata a viso aperto dal Napoli, che a tratti domina un Real Madrid che, sebbene in formazione rimaneggiata, ha comunque fior di campioni in campo. Due di questi, Rodrigo e Bellingam, ribaltano l’iniziale vantaggio di Simeone. Finisce 2-1 il primo tempo, con gli azzurri in crescendo. Ripresa con un Napoli più vivo, che trova subito il pareggio con Anguissa e va vicino al raddoppio con Di Lorenzo e sprecando un contropiede tre contro uno, con Kvara che sbaglia l’ultimo tocco per Osimhen. Dall’80° il Real Madrid prende in mano la partita e non la molla più, anche se il gol decisivo, quello di Nico Paz, arriva all’84° per una papera di Meret. Sul finale Joselu fissa il punteggio sul 4-2.

Risultato pesante per gli azzurri, che hanno pagato a caro prezzo alcune indecisioni difensive e sono stati poco cinici nel momento decisivo.

Qualificazione comunque in cassaforte; agli azzurri basterà non perdere con due reti di scarto nel turno casalingo contro il Braga, per ritrovarsi agli ottavi.