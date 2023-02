Napoli – Cremonese: 3-0. Kvara, Osimhen ed Elmas: liquidata anche la Cremonese, continua la marcia trionfale degli azzurri

Il Napoli batte la Cremonese per 3-0 grazie alle reti di Kvara, Osimhen ed Elmas. Partita non semplice, con gli uomini di Ballardini bravi a bloccare le fonti di gioco degli azzurri ed a non rinunciare alle ripartenze. Ma il Napoli ha dalla sua la qualità ed una magia di Kvara al 22’ rompe gli equilibri. Nella ripresa è solo Napoli. Carnesecchi para il parabile, ma si deve arrendere al solito Osimhen al 65’. Al 79’ è Elmas a chiudere i conti. Napoli 59 punti, al momento a +16 sull’Inter che peró deve ancora giocare con la Sampdoria.

Tabellino

Napoli – Cremonese: 3-0 (pt 1-0)

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (70′ Olivera), Anguissa, Lobotka (86′ Demme), Zielinski (70′ Elmas), Lozano (83′ Ndombele), Kvaratskhelia (83′ Raspadori), Osimhen. All. Spalletti

CREMONESE: Carnesecchi; Ferrari (46′ Valeri), Chiriches, Vasquez (68′ Ghiglione), Sernicola, Pickel (60′ Castagnetti), Meité (76′ Acella), Benassi, Aiwu, Tsadjout (60′ Ciofani), Felix. All. Ballardini

Arbitro: Massimi di Termoli

Marcatori: 21′ Kvaratskhelia, 65′ Osimhen, 79′ Elmas

Note: ammoniti Vasquez, Aiwu