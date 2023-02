Napoli – Cremonese 3-0, le pagelle: Kvara travolgente, Osimhen mostruoso. Elmas implacabile

MERET 6: impegnato soltanto con tiri da fuori centrali e comodi da intercettare. Gara tranquilla. Rilassato

MARIO RUI 6: diversi errori in appoggio nel primo tempo, non sempre preciso ma spinge tanto arrivando spesso al cross e anche alla conclusione. Concede poco in fase difensiva. Generoso (dal 70 OLIVERA 6: entra a gara ormai in cassaforte, partecipa al giro palla senza strafare. Scolastico)

KIM 6,5: nel complesso poco sollecitato, presidia la zona con sicurezza e personalità. Propizia la rete di Osimhen. Imponente

RRAHMANI 6,5: pochi patemi, gioca facile senza troppi fronzoli. Concede poco o nulla, bene sulle palla alte. Colonna

DI LORENZO 7: non lascia buchi alle sue spalle, spinge tanto arrivando anche al tiro. Sfiora il gol di testa, confeziona l’assist per il gol di Elmas. Onnipresente

ANGUISSA 6,5: si districa sempre bene nello stretto, quantità e qualità nell’intercettare palla e far ripartire l’azione. Vince tanti duelli. Dominatore

LOBOTKA 6,5: pulisce tanti palloni sporchi eludendo la pressione avversaria. Fa girare palla con la solita velocità e precisione, non sbaglia nulla. Impeccabile (dall’86’ DEMME s.v.)

ZIELINSKI 6: quando si accende può fare male ma lo fa a tratti. Si limita troppo spesso al passaggio in orizzontale, non trova molti varchi per gli inserimenti. Intermittente (dal 70′ ELMAS 7: si conferma determinante anche quando parte dalla panchina. Cala il tris con un tiro secco a incrociare, incisivo e intenso come pochi. Implacabile)

LOZANO 7: non segna ma disputa una grandissima gara. Ad inizio partita fa una chiusura straordinaria in fase difensiva, quando parte in campo aperto non lo prendono mai con gli avversari che ricorrono spesso al fallo. Furetto (dall’83’ NDOMBELE s.v.)

OSIMHEN 7: ottiene pochi palloni in area, spesso viene lanciato dalle retrovie e in posizione defilata. Ma alla prima occasione sigla il raddoppio di rapina aggiornando uno score in campionato che recita 17 gol. Mostruoso

KVARA 7: si inventa dal nulla il gol del vantaggio con un diagonale che fulmina Carnesecchi. Crea sempre scompiglio, semina il panico con sgroppate e sterzate. Travolgente (dall’83’ RASPADORI s.v.)