“Probabilmente la voglia di vincere e di riuscire a chiudere il match ci ha dato troppa precipitazione e non siamo stati lucidissimi nel primo tempo. Poi dopo siamo riusciti a concretizzare dopo varie occasioni e lì mi è piaciuta la gestione della gara.

“La Cremonese ha disputato una partita molto intensa, con l’atteggiamento che conoscevamo e noi siamo stati ordinati, equilibrati e incisivi. Questi 3 punti per noi sono preziosi perchè non li prendiamo in un’altra gara se non sfrutti quella che stai giocando“.

Elmas è un “goleador” che viene dalla panchina.

“Elmas è un esempio come ce ne sono tanti in questa rosa. Noi già domani si va ad allenarsi con il massimo impegno per elevare ancora il nostro livello. Quando ci si abitua a un livello di gioco alto, poi nulla ti può sorprendere sia in Italia che in Europa. La chiave è quella: lavorare forte per andare forte“.

“In questo gruppo ci sono bravi ragazzi, uomini con enorme disponibilità, professionisti eccellenti che sono disposti a distruggersi sul campo per ottenere i risultati che stiamo conquistando“.

“Noi pensiamo partita dopo partita. Non ci sono altri pensieri che possano farci distogliere l’attenzione da quello che vogliamo. Si ragiona guardando ogni dettaglio pensando solo ed esclusivamente al presente”.