Napoli – Controlli nel Rione Traiano, ecco il bilancio

Stamattina i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Municipale hanno effettuato controlli nel Rione Traiano, in particolare nelle vie Marco Aurelio, Romolo e Remo e Menenio Agrippa.

Nel corso dell’attività sono stati rimossi 29 veicoli, poiché trovati in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa, 28 paletti in ferro abusivamente installati, 7 transenne, 18 pneumatici e diverse parti di auto smontate.