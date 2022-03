Napoli – Borgo Sant’Antonio: rimossi paletti e fioriere abusivi

Stamattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e della Polizia Locale Unità “San Lorenzo”, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, nel corso di un servizio volto a ripristinare la libera circolazione sulla pubblica via nel Borgo Sant’Antonio Abate e nei vicoletti adiacenti, hanno rimosso 175 paletti in metallo e 8 fioriere installati abusivamente.

Nel corso dell’attività sono state identificate 45 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, controllati 28 veicoli e rimossi 60 veicoli per sosta vietata, di cui 30 abbandonati; infine, sono state contestate due violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa.