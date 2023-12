Napoli-Cagliari: 2-1. Osimhen-Kvaratskhelia, gli azzurri ritrovano la vittoria in campionato grazie alla coppia d’oro

Il Napoli ritrova la vittoria allo Stadio Maradona grazie alla coppia d’oro Osimhen-Kvaratskhelia. Primo tempo letteralmente dominato dagli azzurri che schiacciano il Cagliari nella sua area ma non riescono incredibilmente a trovare la rete: clamoroso il palo interno colpito di testa da Rrahmani. Secondo tempo sulla falsariga del primo, ma l’ingresso di Mario Rui dà la svolta alla gare: pennellata per la testa di Osimhen e palla in rete. Nemmeno il tempo di esultare e Pavoletti riprende il match, anticipando Juan Jesus. Ma il Napoli di stasera vuole vincere ed un indomito Osimhen, riesce a confezionare un incredibile assist per Kvaratskhelia, che fa esplodere il Maradona. Arriva anche il terzo gol con Politano, annullato in maniera assurda da Marcenaro per un fuorigioco ininfluente di Osimhen.

Vittoria meritata ed importante per il morale oltre che per la classifica.

Tabellino

Napoli-Cagliari: 2-1 (pt 0-0)

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan (59′ Mario Rui), Anguissa, Lobotka, Cajuste (59′ Raspadori), Politano (90′ Zanoli), Kvaratskhelia (90′ Lindstrom), Osimhen (82′ Gaetano). All. Mazzarri

CAGLIARI: Scuffet; Nandez (68′ Zappa), Goldaniga (79′ Lapadula), Dossena, Augello, Jankto (46′ Deiola), Prati, Makoumbou, Oristanio (67′ Luvumbo) Petagna (46′ Obert), Pavoletti. All. RanieriArbitro: Marcenaro di Genova

Marcatori: 69′ Osimhen, 72′ Pavoletti, 75′ Kvaratskhelia

Note: ammoniti Osimhen, Goldaniga, Rrahmani, Pavoletti, Augello, Anguissa