Napoli – Braga: 2-0. Le voci dallo spogliatoio a fine gara: Di Lorenzo, Politano, Meret e Mazzarri

Di Lorenzo

“Siamo contenti, l’obiettivo qualificazione è raggiunto“. Giovanni Di Lorenzo esprime la fierezza da capitano per questo successo del Napoli col Braga.

“Stasera oltre al risultato, che era importantissimo, abbiamo anche fornito una buona prestazione e abbiamo messo subito la gara dal verso giusto. Abbiamo meritato di passare il turno“

“Certamente questo è un primo passo che ci lascia ben sperare per le prossime partite e per il prossimo anno solare“

“Certamente dobbiamo crescere e migliorare. Segnali positivi ne stiamo avendo da quando è iniziato il nuovo ciclo con Mazzarri, stiamo lavorando tanto e vogliamo dare tutto per questa maglia perchè la stagione è ancora lunga“.

Poi il capitano azzurro tiene a precisare alcune considerazioni sia su Osimhen che su Kvara.

“Osimhen ha vinto un premio importante, meritatissimo ed era giusto che andasse a ritirare il Pallone d’Oro in Africa. I viaggi non portano via fatica, anzi quando hai dei riconoscimenti così belli è molto gratificante. Victor dà tutto per la squadra e si impegna totalmente in allenamento durante la settimana, basta guardarlo per capire quale sia il suo apporto. Sono felice che sia tornato al gol stasera“

Su Kvara: “Per quello che ha fatto l’anno scorso e che sta continuando a dimostrare quest’anno, nessuno deve permettersi di criticarlo. Oggi si danno giudizi affrettati solo guardando la sintesi delle partite, ma se si considera la prestazione che Kvara fornisce per l’intera gara, si capisce quanto sia prezioso. E’ un ragazzo eccezionale ed un grande campione, siamo felici che stia con noi e ce lo teniamo stretto”

Meret

“Siamo stati bravi a gestire la partita come volevamo. La qualificazione era fondamentale e l’abbiamo conquistata mostrando equilibrio e compattezza“. Alex Meret esprime il proprio pensiero sulla vittoria del Napoli sul Braga, anche grazie ad una sua super parata nel primo tempo.

“Sì, è stato un intervento importante, non solo per la bellezza ma per l’efficacia, perchè in quel momento della gara sarebbe stato pericoloso concedere gol al Braga“

“La squadra è stata equilibrata e compatta, abbiamo dimostrato che giocando con attenzione e fiducia possiamo esprimere la nostra forza“

“Stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva in settimana, sia su palle da fermo che su situazioni di gioco. I risultati cominciano a vedersi e bisogna proseguire con questo entusiamo e conla stessa applicazione“

“La stagione ha ancora tanti appuntamenti importanti e noi vogliamo essere protagonisti. Proveremo a risalire la classifica in campionato e fare quanta più strada possibile in Champions. Siamo un gruppo unito ed una squadra forte che vuole dimostrare il proprio valore“

Politano

“Volevamo il passaggio del turno assolutamente e ci tenevamo a tornare al successo“. Matteo Politano commenta il match di Champions contro il Braga

“Oggi si chiudeva un ciclo duro di partite. Purtroppo non tutte sono andate bene, ma credo che i risultati non sempre ci abbiamo premiato rispetto alle prestazioni che abbiamo espresso“

“Stasera, comunque, siamo contenti così, era fondamentale guadagnare gli ottavi di Champions e adesso guardiamo avanti con maggiore fiducia“

“Tra tre giorni avremo un’altra gara delicata con il Cagliari e poi andremo a Roma prima di Natale per uno scontro diretto molto importante. La stagione è ancora aperta e dobbiamo proseguire a lavorare continuando su questa strada“

Mazzarri

“E’ stato importante non subìre gol, era un nostro obiettivo oltre ovviamente alla qualificazione che è stata meritata“. Walter Mazzarri analizza il successo del Napoli che è valso il passaggio del turno contro il Braga.

“Ho parlato di equilibrio prima del match e stasera abbiamo affrontato la gara con la giusta solidità. Siamo stati bravi nell’attenzione, nelle marcature preventive, stiamo crescendo e vediamo di completare questo processo di evoluzione al più presto”

“E’ chiaro che stasera siamo stati bravi ma non certo perfetti, ma è anche evidente che bisognava raggiungere l’obiettivo degli ottavi di finale e ci siamo riusciti”

“Sono soddisfatto e anche fiducioso che questa squadra possa mostrare presto tutte le proprie qualità. Il mio compito è cercare di aiutare i ragazzi a capire cosa significa essere campioni d’Italia e cercare di superre le pressioni che può dare questo titolo“

“Voglio continuare così, senza modificare il modulo e giocando con il sistema di gioco che a me piace di più perchè il 4-3-3 è sempre stato uno schema che mi ha stimolato quando si hanno i giocatori giusti“

“Adesso ci aspetta un’altra partita che bisogna cercare di vincere con il Cagliari anche per avere risposte sulla crescita e sul percorso che stiamo facendo. Siamo rinfrancati da questo risultato e anche consapevoli che il Napoli può esprimersi ancora ad alti livelli“