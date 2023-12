Napoli – Cagliari 2-1, le pagelle: Osimhen immenso, Kvara sontuoso

MERET 6,5: molto bravo nell’uscita su Nandez nel primo tempo, per il resto mai seriamente impegnato. Pronto

DI LORENZO 6,5: solito grandissimo lavoro in entrambe le fasi di gioco, spinge tantissimo arrivando spesso sul fondo. Encomiabile

RRAHMANI 6: colpisce un palo, alimenta un duello senza esclusione di colpi con Pavoletti. Combattente

JUAN JESUS 5,5: non sfigura ma è troppo blanda la marcatura su Pavoletti in occasione del gol. Sovrastato

NATAN 6: ci mette impegno nel provare a dialogare con Kvara ma non trova molti spazi. Esce acciaccato. Generoso (dal 58′ MARIO RUI 6,5: con lui in campo ne giova la manovra offensiva. Suo il cross per la rete di Osimhen. Incisivo)

LOBOTKA 6,5: tocca tanti palloni facendo ripartire l’azione dal basso. Pulisce il gioco e trasforma le azioni da difensiva in offensiva. Lavatrice

ANGUISSA 6,5: sempre pronto a buttarsi negli spazi, ottimo contributo anche in fase di non possesso. Colonna

CAJUSTE 6,5: molto attivo, si propone spesso in avanti provando anche la conclusione personale. Frizzante (dal 58′ RASPADORI 6,5: ottimo impatto sul match, si muove tanto ed entra nelle azioni delle reti azzurre. Onnipresente)

POLITANO 7: tiene sotto scacco la difesa sarda con le sue scorribande, segna un gran gol annullato per fuorigioco. Pericolo costante (dal 90′ ZANOLI s.v.)

OSIMHEN 7,5: lotta su ogni pallone seminando il panico nella retroguardia ospite. Sale in cattedra nella ripresa con un gran gol di testa e con l’assist per Kvara. Immenso (dall’83’ GAETANO s.v.)

KVARA 7,5: tanti dribbling e serpentine ubriacanti, prende tanti calci ma non demorde. Sigla il gol vittoria con un destro chirurgico. Sontuoso