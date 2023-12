Napoli – Sorteggio Champions League: gli azzurri pescano il Barcellona agli ottavi

Il Napoli affronterà il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League.

La gara di andata si disputerà allo Stadio Maradona.

Il Barcellona si è qualificata agli ottavi di finale vincendo il Girone H con 12 punti davanti a Porto, Shakhtar Donetsk e Antwerp.

I PRECEDENTI

Napoli e Barcellona si sono incontrati 4 volte in Europa. Queste le sfide nel dettaglio:

CHAMPIONS LEAGUE (ottavi di finale)-

Napoli-Barcellona 1-1 del 25 febbraio 2020

Barcellona-Napoli 3-1 dell’ 8 agosto 2020

EUROPA LEAGUE (play off)-

Barcellona-Napoli 1-1 del 17 febbraio 2022

Napoli-Barcellona 2-4 del 24 febbraio del 2022

Il Napoli ha affrontato il Barcellona anche nel Trofeo “La-Liga-Serie A Cup” in due gare negli Stati Uniti nell’agosto del 2019. All’andata vinsero gli azzurri per 1-0, al ritorno vinse il Barca per 2-1.

In precedenza il Napoli aveva incontrato il Barcellona anche nel Trofeo Gamper il 22 agosto del 2011. Si imposero i catalani per 5-0.