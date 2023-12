Napoli – Braga: 2-0. Mazzarri ritrova la vittoria e gli ottavi di Champions

Il Napoli batte il Braga per 2-0, grazie ad un’autorete di Saatci ed ad un gol di Osimhen. Con il risultato di oggi Mazzarri ritrova la vittoria allo Stadio Maradona, si qualifica per gli ottavi di finale di Champions League e, per la prima volta, conserva la porta inviolata. Partita senza storia, che ha messo in mostra un divario tecnico enorme tra le due compagini. Nel primo tempo, pur senza forzare, gli azzurri riescono a trovare il doppio vantaggio, che gli consente di poter gestire una ripresa senza eccessive preoccupazioni. Da segnalare l’ottima prova di Natan, che a fine gara è stato premiato dalla UEFA come Man of the Match.

Tabellino

Napoli- Braga: 2-0 (pt 2-0)

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (72′ Ostigard), Natan, Anguissa, Lobotka (69′ Gaetano), Zielinski (61′ Cajuste), Politano (61′ Elmas), Kvaratskhelia, Osimhen (69′ Raspadori). All. Mazzarri.

BRAGA: Matheus; Gomez (81′ Mendes), Fonte, Saatci, Borja, Moutinho (81′ A.Horta), Pizzi (46′ Ruiz), Bruma, Zalazar (68′ Al Musrati), Horta, Banza. All. Arthur Jorge.

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Marcatori: 9′ Saatci (aut), 33′ Osimhen

Note: ammoniti Banza, Mendes

foto sscnapoli.it