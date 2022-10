Napoli – Bologna: 3-2. Il Napoli continua a vincere: 10.ma vittoria consecutiva e primato consolidato

Il Napoli batte il Bologna per 3-2, grazie alle reti di Juan Jesus, Lozano e Osimhen, di Zirkzee e Barrow le reti felsinee. Partita dominata dagli azzurri di Spalletti, che sprecano tanto e rischiano di non portare a casa i tre punti, nonostante le numerosissime occasioni da gol. Pali (di Mario Rui e Zielinski) parate di Skorupski ed errori sotto porta, hanno tenuto in piedi una partita fino al 94’. Meglio la ripresa rispetto ai primi 45 minuti, con Osimhen e Lozano che hanno fatto letteralmente tremare la difesa rossoblù. La vittoria odierna consente al Napoli di riportarsi in testa alla classifica, con 2 punti sull’Atalanta, 5 su Lazio e Udinese e 6 sul Milan, in campo a Verona nel posticipo serale.

Tabellino

Napoli – Bologna: 3-2 (pt 1-1)

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Mario Rui (31′ st Olivera), Ndombele (26′ st Elmas), Lobotka (37′ st Demme), Zielinski, Politano (1′ st Lozano), Raspadori (1′ st Osimhen), Kvaratskhelia. A disposizione: Marfetta, Sirigu, Gaetano, Demme, Elmas, Osimhen, Lozano, Olivera, Simeone, Zerbin, Zedadka, Ostigard e Zanoli. All.: Spalletti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch (32′ st Lykogiannis), Bonifazi, Lucumi, Cambiaso (44′ st De Silvestri); Ferguson, Medel (26′ st Moro); Aebischer (32′ st Sansone), Dominguez, Barrow; Zirkzee. A disposizione: Bardi, Raffaelli, Sosa, Soumaoro, Moro, Orsolini, Sansone, Raimondo, Soriano, Lykogiannis e De Silvestri. All.: Thiago Motta

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria

MARCATORI: 41′ pt Zirkzee (B), 45′ pt Juan Jesus (N), 4′ st Lozano (N), 6′ st Barrow (B), 24′ st Osimhen (N)

NOTE: Ammoniti: Dominguez, Skorupski, Sansone e Lykogiannis (B); Recupero: 0′ pt, 4′ st