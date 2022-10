Napoli – Bologna 3-2, le pagelle: Osimhen decisivo, Kvara un uragano. Certezza Juan Jesus, Lozano imprendibile

MERET 4,5: grosse colpe in occasione del gol di Barrow, poi rischia con un passaggio che viene quasi intercettato da un attaccante avversario. Nel finale rischia un’altra frittata con un’uscita a vuoto sugli sviluppi di un corner. Sciagurato

MARIO RUI 6: non si risparmia coprendo tutta la fascia. Mette qualche pallone pericoloso in mezzo, rischia con un liscio nella parte finale di gara. Generoso (dal 77′ OLIVERA s.v.)

KIM 6,5: non ha responsabilità individuali sui gol subiti, gioca spesso d’anticipo azzeccando sempre i tempi dell’intervento. Fa valere fisico e cattiveria agonistica. Grintoso

JUAN JESUS 7: si conferma su ottimi livelli. Trova di rapina il gol dell’1-1 in un momento delicato della gara. In fase difensiva tiene bene la posizione sbrogliando diverse situazioni pericolose. Certezza

DI LORENZO 6,5: copre tutta la fascia con la solita energia. Autore di diverse diagonali importanti, si sovrappone spesso per creare la superiorità numerica. Furetto

NDOMBELE 6,5: interpreta alla perfezione il ruolo di mezz’ala, fa pressing e riparte buttandosi negli spazi. Gioca ad alta intensità, sembra aver ritrovato la forma migliore. Affidabile (dal 71′ ELMAS s.v.)

LOBOTKA 6: meno appariscente del solito, soffre un po’ la pressione dei felsinei ma nel complesso non si scompone. Tocca comunque tanti palloni con poche sbavature. Ordinato (dall’82’ DEMME s.v.)

ZIELINSKI 6,5: un po’ in ombra nella prima ora di gioco, quando si inserisce poco tra le linee. Dopo il 2-2 alza i giri del motore e sale in cattedra. Colpisce una traversa e va vicino al gol in un’altra occasione. Guida l’assalto che poi porta alla vittoria. Sciolto

POLITANO 5,5: quando viene innescato crea sempre scompiglio ma si divora una chance clamorosa, praticamente un rigore in movimento. Esce nell’intervallo. Sprecone (dal 45′ LOZANO 7: grandissimo impatto sul match. Trova subito il gol, quando parte palla al piede per gli avversari sono dolori. Sfiora anche la doppietta nel finale. Imprendibile)

RASPADORI 6: fa sempre ottimi movimenti dialogando bene, soprattutto con Kvara. Vicino al gol con un diagonale velenoso, esce per fare spazio ad Osimhen per spaccare la tignosa difesa ospite. Volenteroso (dal 45′ OSIMHEN 7: garantisce maggiore fisicità in area dando filo da torcere quando attacca la profondità. Realizza il gol vittoria con un inserimento dei suoi, fa saltare il banco dell’organizzazione tattica di Thiago Motta. Decisivo)

KVARA 7: anche oggi fa sfracelli quando parte palla al piede. Ubriaca gli avversari con tunnel, dribbling e finte, con un’imbucata manda al tiro Raspadori che manda di poco a lato. Trova il corridoio per Osimhen con un assist visionario. Partono dai suoi piedi le azioni più pericolose. Uragano