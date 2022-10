Napoli – Lozano: ‘La nostra forza è il gruppo. Spalletti coinvolge tutti e abbiamo tanta qualità’

“Siamo un gruppo forte e ambizioso“. Hirving Lozano parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss e racconta le sue sensazioni dopo la rete e la bella prestazione contro l’Ajax.

“La Champions è una grande competizione e noi stiamo dimostrando di essere all’altezza di altri grandi Club. La vittoria di mercoledì ci ha dato tanta spinta verso il primo posto del Girone che sinora stiamo meritando“.

“La Società ha costruito una rosa con innesto di giovani che hanno talento e voglia di affermarsi. Non era facile sostituire i calciatori importanti che sono andati via. I nuovi arrivati si sono inseriti subito dimostrando grande qualità e credo che la squadra sia ancora più competitiva”.

“Personalmente mi sento pienamente coinvolto perché Spalletti ci sta guidando con tanta attenzione e fa giocare tutti, aiutandoci molto anche singolarmente“.

“I risultati che stiamo ottenendo sono in gran parte merito del nostro allenatore che sta costruendo una squadra che ha tantissimo entusiasmo. Stiamo lavorando tanto tutti i giorni per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati“.

“Le tante partite giocate non hanno abbassato le nostre prestazioni che sono sempre di altissimo spessore. Questo significa che il mister sta valorizzando l’intera rosa, riuscendo a ottenere il massimo da ognuno di noi”.

“Siamo in testa sia in Europa che in campionato però non guardiamo la classifica al momento. Domenica avremo un match impegnativo contro il Bologna e dovremo sempre pensare partita dopo partita. La forza di questo gruppo è l’unione, vogliamo dimostrare di essere una squadra che può arrivare in alto alla fine di questa stagione“.