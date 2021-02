Napoli – Atalanta 0-0, Gattuso: “Soddisfatto della fase difensiva. Sempre difficile giocare contro l’Atalanta”

“Contro l’Atalanta nessuno parte mai favorito ed è sempre difficile giocare. Oggi mi è piaciuta l’applicazione della squadra perchè affrontavamo una squadra che abbina fisicità a grane tecnica”.

“Forse potevamo fare qualcosa in più come spinta offensiva, però in quel reparto siamo piuttosto corti. Abbiamo giocatori fuori e altri che stanno giocando sempre, come Petagna”.

“Oggi ho cercato di mettere in campo uomini più freschi e la stessa cosa dovrò fare sabato a Genova”.

“Giochiamo ogni tre giorni, bisogna fare la conta di volta in volta per riuscire a schierare la squadra più brillante. Oggi abbiamo cambiato modulo proprio per le caratteristiche di alcuni uomini”.

“In questo momento bisogna affrontare la necessità e cercare di inserire forze fresche per i tanti impegni che avremo. Adesso giocheremo sabato e poi mercoledì andremo a Bergamo per provare a conquistare la qualificazione”.

Fonte sscnapoli.it