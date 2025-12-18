Napoli – Aggressione, droga e armi: due arresti e una denuncia in città

Controlli ai Quartieri Spagnoli.

Nella mattinata odierna, personale della Polizia di Stato, con la collaborazione della Polizia Locale e della Napoli Servizi, ha effettuato un servizio straordinario di rimozione di paletti e materiale di risulta installati abusivamente sul suolo pubblico ai Quartieri Spagnoli e, nello specifico, in vico I e II Montesanto, vico Lungo San Matteo, vico Canale a Tavernapenta, vico Trinità degli Spagnoli, vico Cariati e nelle vie Croci Santa Lucia al Monte, Concezione a Montecalvario, Simonelli, del Formale, del Consiglio e strade limitrofe.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno rimosso 72 paletti in metallo, 45 metri di catena in acciaio, un new jersey ed altro materiale posizionato abusivamente sul suolo pubblico.

Secondigliano: aggredisce l’ex compagna. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Secondigliano, presenti negli uffici di polizia, hanno notato dalla visione delle telecamere di video-sorveglianza il predetto che stava strattonando una donna mentre la stessa stava cercando di bussare al citofono del Commissariato per chiedere aiuto.

I poliziotti, allertati anche da alcuni passanti che hanno soccorso la vittima, sono prontamente intervenuti riuscendo a bloccare l’uomo in Corso Secondigliano. La donna ha raccontato agli operatori che, poco prima, era stata aggredita dall’ex-compagno, come già accaduto in precedenti occasioni, e di essersi recata presso gli uffici di Polizia per chiedere aiuto, rincorsa dal prevenuto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Museo: sorpresi in casa con droga e armi. La Polizia di Stato arresta un 24enne e denuncia suo padre.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e denunciato un 52enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illegale di arma comune da sparo clandestina e munizionamento nonché per furto di energia elettrica.

In particolare, gli agenti del Commissariato Dante, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Francesco Saverio Correra, hanno notato un giovane che stava uscendo da un’abitazione e lo hanno controllato, trovandolo in possesso di una bustina di marijuana.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione in questione, in cui vi erano il 24enne e il 52enne, dove hanno rinvenuto 8 involucri di marijuana, 2 involucri di hashish, 13.750 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) con 3 monitor che riproduceva le immagini registrate da 4 videocamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna, una pistola semiautomatica e 42 cartucce di diverso calibro.

Inoltre, i poliziotti, con l’ausilio di personale dell’ENEL, hanno accertato che l’appartamento era allacciato abusivamente alla rete pubblica; infine l’aquirente è stato sanzionato amministrativamente.