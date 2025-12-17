Ercolano – Pusher incensurati, arrestata donna con 13 chili di hashish. Trovate anche esemplari di specie protetta

Operazione antidroga a Ercolano per i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco. Nel mirino i pusher insospettabili.

I Carabinieri hanno perquisito l’abitazione di via Acampora dove abita una 46enne incensurata del posto. Rinvenuti e sequestrati 13 chili di hashish suddivisi in 128 panetti.

La droga era nascosta all’interno di un sacco nella mansarda del sottotetto. La donna è stata arrestata.

I carabinieri hanno voluto perquisire anche altre abitazioni vicine. In un appartamento di un 34enne originario di Ponticelli, i carabinieri hanno trovato 13mila euro e un bilancino di precisone. L’uomo è stato denunciato.

Altro aspetto emerso durante le perquisizioni a Ercolano. Nel corso delle operazioni i militari hanno notato tante tartarughe nella corte di un appartamento. Necessario l’intervento dei Carabinieri Forestali del Nucleo Parco che hanno rinvenuto e sequestrato ben 27 tartarughe. Nello specifico si tratta di 26 esemplari di specie protetta testudo Hermanni e 1 testudo Graeca. Una coppia, marito e moglie, sono stati denunciati.