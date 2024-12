Natale a Torre del Greco: nel 2025 studenti coinvolti nella realizzazione delle luminarie

L’idea dell’imprenditore Celestino Passaro lanciata all’amministrazione comunale

Un concorso di idee nelle scuole per disegnare le luminarie da installare in occasione delle prossime festività natalizie. È la proposta lanciata dall’imprenditore Celestino Passaro al sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, attorno alla quale a partire dai primi mesi del 2025 l’amministratore delegato dell’hotel Poseidon intende lavorare in sinergia con l’amministrazione comunale.

L’idea è venuta fuori ieri sera, sabato 30 novembre, in occasione della tradizionale accensione delle luci presso la dimora di via Scappi, momento che, come ogni anno, ha richiamato la presenza di numerose persone tra autorità, dirigenti e docenti scolastici, imprenditori e cittadini comuni. Nella circostanza, Celestino Passaro ha voluto salutare i presenti evidenziato che “questa cerimonia vuole essere una sorta di prosecuzione dell’iniziativa dello scorso anno, quando per cause fortuite fummo costretti ad interrompere il momento di festa. Negli ultimi mesi ho riflettuto molto sulla opportunità di portare avanti l’iniziativa, convincendomi soltanto a seguito delle tante richieste che mi sono pervenute da amici e conoscenti. Ma non nascondo di essere stanco e di cercare nuova linfa per andare avanti. Ecco, questa ventata di freschezza potrebbe arrivare dagli studenti delle nostre scuole, ai quali, di concerto con l’amministrazione, potremmo chiedere di disegnare le luminarie che verranno. Personalmente inizierò a lavorare su questa cosa a partire da febbraio”.

La proposta è stata accolta positivamente dal primo cittadino: “L’ingegnere Passaro – ha detto Luigi Mennella – è un vulcano di idee e anche questa idea deve essere valutata con la dovuta attenzione. I giovani sono una risorsa importante e meritano di essere valorizzati, come Celestino Passaro già fa attraverso le sue attività”. Dopo l’accensione delle luci, spazio alla musica e alle proposte culinarie dello chef Raimondo Di Cristo. A sorpresa, è arrivata Monica Sarnelli, che ha eseguito alcuni brani del suo vasto repertorio e ulteriormente arricchito quello che è stato il primo evento delle festività natalizie a Torre del Greco.