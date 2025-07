Musei – Sirano nominato direttore del MANN, Buonajuto: ‘Un orgoglio per la nostra città, i migliori auguri da tutta Ercolano’

“Mi congratulo, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Ercolano, con Francesco Sirano per la prestigiosa nomina a direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Un incarico di altissimo profilo, ampiamente meritato, da un professionista che in questi anni ha dimostrato straordinaria competenza, visione e passione.” Afferma Ciro Buonajuto, sindaco dimissionario di Ercolano, nel commentare la notizia della nomina di Francesco Sirano, già direttore del Parco Archeologico di Ercolano, alla guida del MANN.

“Durante la sua direzione il Parco è cresciuto enormemente, non solo nei numeri, ma anche nella capacità di aprirsi al territorio, di coinvolgere cittadini e turisti, di raccontare la bellezza e la complessità della nostra storia. Tantissimi i progetti che hanno visto Parco e Comune collaborare in piena sinergia e in totale complicità d’intenti. Con Sirano, Ercolano è riuscita a fare rete e costruire un modello virtuoso di sinergia tra istituzioni, cultura e comunità. A lui va il nostro più sincero augurio di buon lavoro per questa nuova, entusiasmante sfida.”