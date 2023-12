Monterosi – Turris 3-3, Maniero: “Primo tempo indegno, il mio obiettivo è rimanere a Torre del Greco”

Riccardo Maniero ha risposto alle domande dei giornalisti al termine della gara Monterosi-Turris 3-3.

“Una vittoria che continua a mancare. Con che spirito accogliete il quarto pareggio di fila?

“abbiamo fatto un primo tempo indegno poi abbiamo fatto venti minuti del secondo tempo da grande squadra. Dopo il 2-3 ci siamo purtroppo abbassati troppo presto cominciando a subire. Per come si è sviluppata la gara, soprattutto nella ripresa, questi di stasera sono sicuramente due punti persi”.

“Sono girate tante voci sul tuo futuro nei giorni scorsi, cosa ne pensi?”

“Il mio obiettivo è quello di rimanere a Torre del Greco, sono felice di stare qui”

“Finalmente ti sei sbloccato. E’ vero che nelle ultime domeniche eri stato tu a chiedere al tecnico di rifiatare un pò per ritrovare la condizione?”

“Non ho mai chiesto al mister questo. Ho accettato serenamente le scelte del tecnico. Oggi finalmente è arrivato il gol dopo tanto tempo, l’ho voluto ed anche cercato. Il rammarico più grande è purtroppo non sia servito a portare a casa i tre punti”

“Quali sono le tue condizioni e se realmente la tua permanenza a Torre è in dubbio o discussione””””

”Fisicamente non stavo benissimo, ma il gol di questa sera può aiutarmi sul piano morale e per finire al meglio questo 2023. Per quanto riguarda la mia permanenza alla Turris confermo ciò che ho risposto in precedenza”.

“Ti sembra di vivere, a livello di squadra, una situazione simile a quella dello scorso anno di questi tempi?”

”Purtroppo sembra di rivivere la medesima situazione. Adesso dobbiamo dare tutto contro il Brindisi, deve essere una finale per noi. Dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi. Speriamo di recuperare anche Luca (Giannone ndr), la sua assenza oggi si è fatta sentire”.